Над Рязанью раздалось не менее 10 взрывов

SHOT: над Рязанью прозвучало не менее десятка взрывов

Над Рязанью прозвучало не менее 10 взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, в районе Дягилево произошло от 10 до 17 взрывов. В небе были видны яркие вспышки, слышался характерный звук полета беспилотного летательного аппарата.

В настоящее время официальной информации о подробностях происшедшего нет.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на столицу. Атака была отражена в Раменском городском округе. Затем Собянин сообщил еще о четырех сбитых беспилотниках. По предварительным данным, на месте падения обломков дронов не было обнаружено разрушений. Пострадавших среди мирных жителей в результате атаки также нет.

Ранее в Курской области произошла серия взрывов.