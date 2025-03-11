Еще пять беспилотников были сбиты на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, уничтожено еще пять беспилотников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет. Пострадавших среди мирных жителей также нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий, заключил мэр.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Затем мэр написал в 4:48 об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве.

Следом глава города в 05:23 сообщил об отражении атаки еще четырех дронов, силы ПВО уничтожили их в городском округе Домодедово и Раменском. Таким образом, всего было уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее дрон ВСУ впервые атаковал Чебоксары.