Дрон ВСУ впервые атаковал Чебоксары

Беспилотник был обнаружен на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Сегодня утром на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал он.

Николаев уточнил, что в настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Ситуация под контролем, добавил глава Чувашии.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 марта перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.