Найдено тело командира, который до последнего держал оборону в районе Малой Локни

В Курской области бойцы 9-го полка забрали тело своего командира Сергея Чебнева с позывным «Отмель», который превратил в крепость здание женской колонии. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Военкор напомнил, что в августе прошлого года Чебнев руководил подразделениями в районе Малой Локни. Он не дал украинским военным замкнуть кольцо вокруг женской колонии и до последнего держал оборону.

«Бойцы еще в августе поклялись вернуться и найти тело комбата и павших товарищей, чтобы проводить их с воинскими почестями.

Сегодня они смогли это сделать», — рассказал Коц.

6 марта президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя РФ вдове Сергея Чебнева. Глава государства встретился с Ольгой Чебневой у себя в рабочем кабинете и вручил ей награду.

До этого стало известно, что ветеран спецоперации на Украине, военный медик Айдысмаа Монгуш, которая самостоятельно эвакуировала тело супруга-штурмовика, не вернется на фронт в ближайшее время. Она заявила, что хочет заняться воспитанием детей. При этом Монгуш не исключила, что может вернуться в зону проведения СВО в будущем.

Ранее Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника СВО о героизме ее сына.