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Российские войска продвигаются в направлении серьезного укрепрайона ВСУ

Пушилин: ВС РФ продвигаются в направлении Богатыря на юге ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвигаются в направлении серьезного укрепленного района Вооруженных сил Украины (ВСУ) — населенного пункта Богатырь на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, сейчас бои между российскими и украинскими подразделениями идут в населенном пункте Вольное Поле.

«Это действительно хорошее продвижение на Великоновоселковском направлении», — отметил чиновник.

При этом он отметил, что для Вооруженных сил России после освобождения Константинополя очень важно, что бойцы концентрируются на следующем очень серьезном укрепрайоне ВСУ — Богатыре, поэтому продвижение идет в том направлении.

До этого сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Константинополь. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

Ранее беженка с Украины рассказала о прибытии в ДНР колумбийских наемников.

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