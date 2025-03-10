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В Минобороны сообщили об уничтожении мостов ВСУ в Курской области

Минобороны: операторы центра «Рубикон» нарушили логистику ВСУ в Курской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские операторы испытательного центра «Рубикон» уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бойцы наносили удары по дорожным путям с помощью беспилотников. Бойцы ВС РФ препятствуют отступлению украинской стороны на территории региона, добавили в МО.

Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

По информации ДШК, эта операция началась 8 марта. Бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

9 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что подразделения ВСУ оказались в оперативном окружении в Курской области. По данным канала, российские войска установили контроль над линией населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, заблокировав украинскую группировку между Суджей и Малой Локней.

Ранее Хинштейн рассказал о сложностях переброски бойцов к Судже по газопроводу.

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