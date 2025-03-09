Российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, российская армия нанесла поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

За прошлые сутки потери противника составили более 145 солдат. Помимо живой силы, ВСУ потеряли боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

В этот же день Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины. По информации ведомства, населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировки российских войск «Север».

Ранее силовики объяснили значение освобождения Лебедевки в Курской области.