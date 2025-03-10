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В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников

Губернатор Гусев: несколько БПЛА уничтожены в двух районах Воронежской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об уничтожении и подавлении нескольких беспилотников в двух районах региона.

По словам Гусева, дроны были обезврежены дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

Вечером 9 марта на территории Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 9 марта Воронежскую область атаковали более пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, они были ликвидированы дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах. Кроме того, утром на территории области объявлялась авиационная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами дома, а если они оказались на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Режим воздушной опасности действовал в Воронежской области с 9:02 до 10:49.

Ранее жители Новокуйбышевска в Самарской области сообщили о взрывах в городе.

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