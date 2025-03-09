Силы ПВО под Воронежем приведены в боевую готовность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал об опасности атаки беспилотников в регионе.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие: силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность.

В ночь на 9 марта Воронежскую область атаковали более пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, они были ликвидированы дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах. Кроме того, утром на территории области объявлялась авиационная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами дома, а если они оказались на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Режим воздушной опасности действовал в Воронежской области с 9:02 до 10:49.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.