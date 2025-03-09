В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

До этого сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в поселке Опыт Подгоренского района Воронежской области. В момент прилета БПЛА в здании находились женщина и мужчина пенсионного возраста. Никто из них не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.