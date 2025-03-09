Над Воронежской областью сбили более пяти беспилотников

Над территорией Воронежской области сбили свыше пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены еще больше пяти беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:24 по московскому времени.

Губернатор не стал называть районы, в которых сбили украинские дроны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Незадолго до этого Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Воронежем. При падении обломков было повреждено остекление в одной квартире, уточнил он. Для ликвидации дрона задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.