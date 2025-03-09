Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.

В заявлении отмечается, что подписанный документ «открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности ПВО». Согласно сообщению ведомства, меморандум предполагает увеличение поставок ракет и систем ПВО в три раза. При этом сроки подписания юридически обязывающего соглашения, график поставок и их стоимость не уточняются.

Сейчас Германия занимает второе место после США по объему поставок вооружений на Украину с 2022 года. Среди переданного вооружения — системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 1 и Leopard 2, реактивные системы залпового огня MARS II, заправочные машины Zetros, танковые мостоукладчики Biber, зенитные ракетные комплексы Patriot, машины для разминирования Wisent 1 и разведывательные беспилотники Vector.

8 марта президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик высказал мнение, что европейские страны не обладают достаточными техническими возможностями для замены помощи, которую Украина получала от США. По словам эксперта, увеличение поддержки Киева не стало бы экономической проблемой для европейских государств. Однако эти державы не могут снабжать Украину зенитно-ракетными комплексами Patriot и терминалами спутниковой связи Starlink.

9 марта экс-премьер Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко обвинила главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля в желании продолжать конфликт на Украине. Она обратила внимание на его слова о том, что Россия якобы «сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы», если конфликт на Украине завершится ранее 2030 года.

Ранее в Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине.