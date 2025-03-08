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В Германии усомнились в способности Европы заменить помощь Украине от США

Die Welt: Европе не хватит возможностей, чтобы заменить помощь Украине от США
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U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны не обладают достаточными техническими возможностями для замены помощи, которую Украина получала от США. Об этом в ходе интервью для немецкой газеты Die Welt заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.

По мнению эксперта, увеличение поддержки Киева не стало бы экономической проблемой для европейских государств. Однако эти державы не могут снабжать Украину зенитно-ракетными комплексами Patriot и терминалами спутниковой связи Starlink.

Как сказал Шуларик, в первую очередь европейским странам стоит «устранить пробелы в собственных возможностях». В связи с этим он призвал правительства стран региона вкладывать денежные средства в создание высокотехнологичных систем вооружений, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление ситуации с техническим отставанием Европы от США и КНР.

«Нам, европейцам, не хватает необходимых возможностей, чтобы надежно защитить себя или предотвратить возможные нападения без [участия] американцев», — подчеркнул президент института.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее эксперт в области космических технологий оценил способность европейских стран заменить Starlink на Украине.

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