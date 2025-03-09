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Силовики объяснили значение освобождения Лебедевки в Курской области

ТАСС: освобождение Лебедевки в Курской области приближает ВС РФ к Судже
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Освобождение села Лебедевка в Курской области приблизило российских военнослужащих к Судже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«С освобождением Лебедевки до Суджи остается чуть более 10 км», — заявил он.

В сводке российского оборонного ведомства говорилось, что оперативное освобождение села Лебедевка осуществляла группировка войск «Север». Помимо этого, солдаты взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предупредил, что бойцы ВСУ заминировали Курскую область «коварными» пластмассовыми минами немецкого производства. По его словам, украинская сторона будет пытаться «цепляться» под Суджей. Он добавил, что ВСУ будут ощущать нехватку боеприпасов. Помимо этого, наступление украинской армии осложнит весеннее бездорожье, добавил эксперт.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в течение ночи на 9 марта в городе Суджа Курской области велись бои. По его словам, украинская сторона оказывает сопротивление на территории.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Курской области.

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