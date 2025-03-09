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Военный эксперт предупредил о «коварном» сюрпризе ВСУ для России в Курской области

Военэксперт Дандыкин: ВСУ заминировали Курскую область немецкими минами
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали Курскую область «коварными» пластмассовыми минами немецкого производства. Об этом в интервью News.ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, на данный момент в регионе идут «жестокие бои».

«Они все заминировали «лепестками», а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока еще работают», — заявил он.

По словам военного эксперта, украинская сторона будет пытаться «цепляться» под Суджей. Он добавил, что ВСУ будут ощущать нехватку боеприпасов. Помимо этого, наступление украинской армии осложнит весеннее бездорожье, добавил он.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в течение ночи на 9 марта в городе Суджа Курской области велись бои. По его словам, украинская сторона оказывает сопротивление на территории.

Он отметил, что первые сутки наступления являются самыми важными на территории, поскольку на второй день противник начинает оказывать существенное сопротивление, которое не так просто подавить.

8 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Сообщалось также, что в операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

Ранее беспилотник снял на видео разрушения в Судже.

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