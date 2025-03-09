Вооруженные силы (ВС) России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировки российских войск «Север».

До этого боец ВС РФ с позывным «Апостол» сообщил, что украинские формирования практически оказались в огневом мешке в районе села Малая Локня в Курской области. По его словам, в районе деревень Новая Сорочина и Старая Сорочина остается большое количество сожженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несколькими часами ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что военнослужащие ВСУ заминировали Курскую область «коварными» пластмассовыми минами немецкого производства. Он отметил, что на данный момент в регионе идут «жестокие бои».

Ранее появилось видео из освобожденной деревни в Курской области.