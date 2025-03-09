Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный блогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

Военный блогер Подоляка: всю ночь в курской Судже велись бои
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В течение ночи на 9 марта в городе Суджа Курской области велись бои. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

«Всю ночь в Судже продолжались бои. Пока неясно, кто и где, но бои не прекращались. Наши части пытаются продвигаться в центр города», — заявил он.

По словам военного блогера, украинская сторона оказывает сопротивление на территории. Он отметил, что первые сутки наступления являются самыми важными на территории, поскольку на второй день противник начинает оказывать существенное сопротивление, которое не так просто подавить.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались выбить российскую армию с трассы на Гончаровку, однако попытки контратаки не увенчались успехом. Подоляка добавил, что бойцы ВС РФ использовали ночь, чтобы «охотиться» за выходящими в Мартыновке подкреплениями украинского командования из Малой Локни.

Помимо этого, солдаты провели зачистку Черкасского Поречного и Косицы, где все еще наблюдается точечное присутствие украинской стороны.

8 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Сообщалось также, что в операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

Ранее беспилотник снял на видео разрушения в Судже.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами