Российский военный блогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

В течение ночи на 9 марта в городе Суджа Курской области велись бои. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

«Всю ночь в Судже продолжались бои. Пока неясно, кто и где, но бои не прекращались. Наши части пытаются продвигаться в центр города», — заявил он.

По словам военного блогера, украинская сторона оказывает сопротивление на территории. Он отметил, что первые сутки наступления являются самыми важными на территории, поскольку на второй день противник начинает оказывать существенное сопротивление, которое не так просто подавить.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались выбить российскую армию с трассы на Гончаровку, однако попытки контратаки не увенчались успехом. Подоляка добавил, что бойцы ВС РФ использовали ночь, чтобы «охотиться» за выходящими в Мартыновке подкреплениями украинского командования из Малой Локни.

Помимо этого, солдаты провели зачистку Черкасского Поречного и Косицы, где все еще наблюдается точечное присутствие украинской стороны.

8 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Сообщалось также, что в операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

Ранее беспилотник снял на видео разрушения в Судже.