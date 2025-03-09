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Стало известно об отступлении ВСУ в Курской области

RT: украинские военные практически оказались в огневом мешке у Малой Локни
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские формирования практически оказались в огневом мешке в районе села Малая Локня в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Апостол».

В материале уточняется, что мужчина является командиром 22-го мотострелкового полка.

«Противник отошел к Малой Локне. Мы сейчас практически взяли их в огневой мешок», — рассказал он.

Как отметил «Апостол», после освобождения населенного пункта Погребки российские военнослужащие перекрыли трассы снабжения ВСУ на данном участке фронта. При этом, по словам бойца ВС РФ, в районе деревень Новая Сорочина и Старая Сорочина остается большое количество сожженной техники украинских формирований.

8 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны за прошедшие сутки освободили от ВСУ три населенных пункта в Курской области. Речь идет о деревнях Николаевка, Старая Сорочина и Викторовка.

До этого подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Погребки, Новая Сорочина, Никольский и Орловка. Все они перешли под контроль российских войск в период с 22 по 28 февраля.

Ранее российские военные начали масштабное наступление в Курской области.

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