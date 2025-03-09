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Российским бойцам удалось трижды сорвать инженерные работы ВСУ в Запорожской области

ТАСС: ВС России трижды сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

В окрестностях Дорожнянки в Запорожской области подразделениям группировки войск «Восток» удалось трижды сорвать инженерные работы украинской армии. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с ТАСС.

Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отметил он.

6 марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России с помощью фугасных авиабомб (ФАБ-500) нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ на части Запорожской области, которая остается под контролем Киева. Бомбы сбросили экипажи самолетов-истребителей Су-34. Согласно информации ведомства, под удар в населенных пунктах Омельник и Егоровка попали военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

2 марта глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил России в Запорожской области продвинулись на Ореховском направлении.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.

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