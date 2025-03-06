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Российские войска нанесли удары по ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало кадры удара авиабомбами по ВСУ в Омельнике и Егоровке
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Вооруженные силы России с помощью фугасных авиабомб (ФАБ-500) нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на части Запорожской области, которая остается под контролем Киева. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства обороны России.

Отмечается, что бомбы сбросили экипажи самолетов-истребителей Су-34.

Согласно информации ведомства, под удар в населенных пунктах Омельник и Егоровка попали военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

ФАБ-500 фугасная авиабомба, ее вес составляет 0,5 тонны. ФАБы на данный момент являются одними из наиболее эффективных средств поражения в арсенале российской армии.

2 марта глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее российские военные ударили по штабу бригады морской пехоты ВСУ в Комаре.

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