Весной 2024 года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и представители украинской власти занимались вывозом оборудования Кураховской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В результате станция была разрушена, сообщил в интервью РИА Новости бывший работник станции.

По его словам, солдаты выламывали ломом и снимали даже те запчасти, которые нельзя было демонтировать.

«Часть оборудования ломиками снимали, чтобы только не досталось русским. В начале весны 2024 года ее начали вывозить, занимались этим украинские инженеры», — заявил экс-работник станции.

До этого стало известно о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области Украины. По данным холдинга ДТЭК, энергетики прилагают все возможные усилия для восстановления работы предприятия.

31 декабря Минобороны сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе нескольких населенных пунктов ДНР, включая Курахово. По данным ведомства, противник потерял более 290 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.