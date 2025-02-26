На Украине сообщили о повреждениях энергетического объекта в Днепропетровской области

Энергетический объект поврежден в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба холдинга ДТЭК.

«Днепропетровская область. Атаковали энергетический объект ДТЭК. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить его работу», — говорится в сообщении.

В ДТЭК не уточнили количество инфраструктурных объектов, которые были повреждены.

В феврале мэр украинского Николаева Александр Сенкевич сообщал, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.