Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 290 человек в зоне группировки «Юг»

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, российские военные в ДНР уничтожили две боевые машины пехоты, среди которых БМП «Bradley» американского производства, а также бронетранспортер «Saxon» производства Великобритании. Кроме этого, ВСУ потеряли боевую машину «Козак» и два пикапа.

До этого стало известно, что российские военнослужащие группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике (ДНР) и нанесли поражение украинским формированиям. По данным оборонного ведомства, российские бойцы нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны возле населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь.

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.