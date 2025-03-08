Бойцы группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали танк и до 600 военных Вооруженных сил Украины. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук, пишет ТАСС.

Кроме личного состава и танка, украинская армия потеряла шесть боевых бронированных машин. Также были уничтожены два автомобиля и два артиллерийских орудия, рассказал Савчук.

Бойцы «Центра» нанесли поражение ВСУ в районах Зверева, Котлина, Удачного, Срибного, Алексеевки, Петровского и Успеновки, добавил глава пресс-центра группировки.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российская армия за прошедшую неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями ВС РФ были заняты Андреевка, Бурлацкое, Скудно и Привольное в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что российские военнослужащие за сутки поразили места скопления личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 154 районах боевых действий. Кроме того, ударам подверглись склады украинских войск с ракетно-артиллерийским вооружением.

Ранее боец ВС РФ заявил, что ВСУ бегут при встрече с российскими штурмовиками.