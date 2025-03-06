Минобороны РФ: военные за сутки нанесли удары по позициям ВСУ в 154 районах

Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили места скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 154 районах боевых действий. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация. Также к работе подключились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетные войска.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись склады украинских войск с ракетно-артиллерийским вооружением.

6 марта пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе шести населенных пунктов в ДНР. В том числе речь идет о городах Димитров и Красноармейск.

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили систему по противодействию беспилотникам Drone Dome, которую использовали украинские формирования.