МО: за неделю четыре населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль России

Российская армия за прошедшую неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что подразделениями ВС РФ были заняты Андреевка, Бурлацкое, Скудно и Привольное в ДНР.

Неделей ранее сообщалось, что российские войска за семь дней взяли под контроль восемь населенных пунктов. Речь идет о населенных пунктах Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина Курской области, Новолюбовке в ЛНР, Тополи Харьковской области, а также Улаклах и Новоандреевке.

Новоандреевка была занята подразделениям группировки войск «Центр». Также Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка в ДНР.

Ранее боец ВС РФ заявил, что ВСУ бегут при встрече с российскими штурмовиками.