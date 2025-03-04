ТАСС: десант ВСУ бежит от штурмовиков ВС России сразу после высадки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут при встрече с российскими штурмовиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Панда».

«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Частно бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — сказал боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

По словам «Панды», в ходе взятия населенного пункта Бурлацкое под контроль минимум три группы ВСУ сбежали при встрече с штурмовиками ВС РФ.

О переходе Бурлацкого под контроль российских войск Минобороны РФ сообщало 1 марта. По информации ведомства, за сутки военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск.

В этот же день минобороны распространило видеоролик, на котором показан процесс взятия под контроль российских военнослужащих населенных пунктов Скудное и Бурлацкое.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из взятого под контроль населенного пункта в ДНР.