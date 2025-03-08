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Росавиация отменила ограничения для аэропорта Саратова

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова сняты Росавиацией
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Shutterstock

Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова. Об этом в Telegram-канале пишет пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 02:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пишет Кореняко.

Ограничения были введены в пятницу, 7 марта, в 22.30 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

1 марта в аэропортах Ярославля и Костромы также ограничивали выполнение авиарейсов.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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