В Кремле рассказали об итогах встречи Путина с женщинами-ветеранами

Российские власти работают над перечнем поручений президента России Владимира Путина после встречи с женщинами — сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, инициатива о проведении встречи принадлежала российскому лидеру. Он отметил, что для главы государства необходимо получать информацию из первых рук, чтобы знать о проблемах и быстро решать их для героев России.

«Президент вчера говорил, что реальная жизнь показывает, что могут быть житейские проблемы, которые можно быстро решить, но заранее их предсказать невозможно», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин на встрече вникал и давал поручения для решения проблем женщин-ветеранов, потому что они тоже герои. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что беседа продолжалась менее четырех часов, но была продолжительной и содержательной.

Путин в четверг, 6 марта, прибыл в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. В ходе визита его сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.