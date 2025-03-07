Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали об итогах встречи Путина с женщинами-ветеранами

Песков: после встречи Путина с женщинами-ветеранами будут сформированы поручения
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские власти работают над перечнем поручений президента России Владимира Путина после встречи с женщинами — сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, инициатива о проведении встречи принадлежала российскому лидеру. Он отметил, что для главы государства необходимо получать информацию из первых рук, чтобы знать о проблемах и быстро решать их для героев России.

«Президент вчера говорил, что реальная жизнь показывает, что могут быть житейские проблемы, которые можно быстро решить, но заранее их предсказать невозможно», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин на встрече вникал и давал поручения для решения проблем женщин-ветеранов, потому что они тоже герои. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что беседа продолжалась менее четырех часов, но была продолжительной и содержательной.

Путин в четверг, 6 марта, прибыл в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. В ходе визита его сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами