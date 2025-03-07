Киев перебросил взвод из дезертиров к водохранилищу в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило взвод из мобилизованных и дезертиров к Оскольскому водохранилищу в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Собеседник агентства уточнил, что взвод прибыл в населенный пункт Новоплатоновка, который расположен примерно в 14 километрах от Оскольского водохранилища. Также эксперт рассказал, что украинские бойцы прошли обучение на одном из полигонов центральной части Украины.

«Большую часть из них составляют мобилизованные граждане. Также в их рядах есть те, кто имеет боевой опыт, но ранее самовольно оставлял позиции», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Военный эксперт добавил, что прибывшему взводу украинской армии предстоит в течении месяца нести службу на Богуславском участке. После того, как этот срок выйдет, должна быть произведена ротация.

4 марта военный эксперт сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России прорвали оборону ВСУ у населенного пункта Загрызово в Харьковской области. В результате российские войска продвинулись почти на километр вдоль Оскольского водохранилища.

Также Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины с начала недели решило нарастить численность армии в Северске, который расположен в Донецкой народной республике.

В свою очередь депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в преддверии возможных выборов на Украине начнет бороться с мобилизацией.

Ранее Марочко заявил об уничтожении опорника ВСУ под Купянском.