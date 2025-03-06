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Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку в Северске

Марочко: ВСУ наращивают группировку в Северске и размещают солдат в жилых домах
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Alastair Grant/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала недели наращивает численность армии в Северске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские военнослужащие занимают подвалы жилых домов и административных зданий, где прячут технику в подвалах.

«По информации агентурного источника, с начала недели в населенном пункте Северск наблюдается увеличение численности вооруженных формирований Украины», — заявил он.

Марочко отметил, что трафик передвижения военных автомобилей по городу увеличился в несколько раз. Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ обустроили огневую позицию реактивной системы залпового огня в районе детского сада по улице Маяковского, а также расположили капонир с бронетехникой на Центральной улице.

До этого стало известно, что ВСУ минувшей ночью атаковали Донецк. По данным агентства, в результате атаки пострадали многоквартирные жилые дома, а также автомобили гражданского населения.

В публикации говорится, что на данный момент зафиксировано повреждение трех многоквартирных домов и одного салона красоты в Киевском районе города.

Ранее в США высказались о судьбе Луганска и Донецка.

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