Марочко: ВС РФ уничтожили опорник ВСУ под Купянском и продвинулись на 500 метров

Российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После подавления сопротивления и уничтожения опорного пункта противника в районе Фиголевки нашим войскам удалось продвинуться на 500 метров по направлению населенного пункта Петро-Ивановка», — сказал эксперт.

Он добавил, что, помимо этого, российские войска физически перерезали участок трассы Двуречная — Редкодуб юго-западнее Фиголевки.

Марочко добавил, что также бойцы Вооруженных сил (ВС) России за сутки продвинулись на 300 метров у населенного пункта Тополи.

Накануне Марочко сообщило, что командование ВСУ с начала недели наращивает численность армии в Северске Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, украинские военнослужащие занимают подвалы жилых домов и административных зданий, где прячут технику в подвалах.

4 марта военный эксперт сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ у населенного пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на километр вдоль Оскольского водохранилища.

Ранее ВС России вошли в Харьковскую область с территории Белгородской.