Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскрыли, почему Зеленский выступит против мобилизации на Украине

Депутат Дмитрук: Зеленский перед выборами начнет бороться против мобилизации
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в преддверии возможных выборов на Украине начнет бороться с мобилизацией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

Украинский депутат предположил, что страна в ближайшее время переживет «сценарий» из трех этапов. Во- первых Зеленский начнет говорить о приверженности Украины к мирному урегулированию конфликта. Во-вторых, считает Дмитрук, «мы увидим мягкий переход к процессу выборов», если это позволят США.

«На следующем этапе (третьем. – прим. ред.) Зеленский вдруг «заметит», что на улицах похищают и убивают людей. И, как герой театральной сцены, начнет с этим бороться — громко, показательно, на публику», — подчеркнул он.

6 марта газета Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск спрогнозировал результат Зеленского по итогам возможных выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами