Украинский лидер Владимир Зеленский в преддверии возможных выборов на Украине начнет бороться с мобилизацией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

Украинский депутат предположил, что страна в ближайшее время переживет «сценарий» из трех этапов. Во- первых Зеленский начнет говорить о приверженности Украины к мирному урегулированию конфликта. Во-вторых, считает Дмитрук, «мы увидим мягкий переход к процессу выборов», если это позволят США.

«На следующем этапе (третьем. – прим. ред.) Зеленский вдруг «заметит», что на улицах похищают и убивают людей. И, как герой театральной сцены, начнет с этим бороться — громко, показательно, на публику», — подчеркнул он.

6 марта газета Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск спрогнозировал результат Зеленского по итогам возможных выборов на Украине.