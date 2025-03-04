Российские войска продвинулись в Харьковской области Украины

Марочко: силы РФ прорвали оборону ВСУ у Загрызово и продвинулись почти на 1 км

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Загрызово в Харьковской области Украины и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, юго-восточнее Загрызово Вооруженные силы России заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км.

Других подробностей Марочко не привел.

2 марта сообщалось, что российские военные отрезали от основных сил украинской армии на Купянском участке фронта группу военнослужащих ВСУ, состоящую из приблизительно восьми человек.

В тот же день Министерство обороны России распространило кадры, на которых запечатлено, как в Харьковской области российский военный уничтожил американский терминал спутниковой связи Starlink подразделения ВСУ.

Ранее в Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры.