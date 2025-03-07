Новый логотип европейского перевооружения, который был представлен Европейской комиссией (ЕК), напоминает анус. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Самая распространенная трактовка этого логотипа — руки, раздвигающие анус», — заявил он.

По словам Рогова, на логотипе «должна была быть другая часть тела», потому что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском мединституте.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что полное согласование оборонного плана для Европы может занять несколько недель. Глава ЕК подчеркнула, что представит конкретные предложения до очередного саммита Евросоюза, который пройдет с 20 по 21 марта.

Данный план был предложен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

Ранее стало известно о согласовании плана милитаризации Европы на €800 млрд.