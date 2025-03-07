Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК назвала сроки согласования оборонного плана для Европы

Фон дер Ляйен: согласование оборонного плана для Европы займет несколько недель
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Полное согласование оборонного плана для Европы может занять несколько недель. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Речь идет скорее о нескольких неделях, чем месяцах, поскольку для утверждения требуется только утверждение Евросовета», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что представит конкретные предложения до очередного саммита Евросоюза, который пройдет с 20 по 21 марта.

Данный план был предложен фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

6 марта Agence France-Presse сообщило, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд.

Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами