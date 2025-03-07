Глава ЕК назвала сроки согласования оборонного плана для Европы

Полное согласование оборонного плана для Европы может занять несколько недель. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«Речь идет скорее о нескольких неделях, чем месяцах, поскольку для утверждения требуется только утверждение Евросовета», — сказала глава ЕК.
Фон дер Ляйен добавила, что представит конкретные предложения до очередного саммита Евросоюза, который пройдет с 20 по 21 марта.
Данный план был предложен фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.
6 марта Agence France-Presse сообщило, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд.
Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.