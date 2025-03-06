Стало известно о согласовании плана милитаризации Европы на €800 млрд

Лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны», — говорится в сообщении.

Данный план был предложен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

6 марта президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза выделять Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что составит более €40 млрд в год. По его словам, республика уже взяла на себя подобное обязательство.

Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.