Сторонники Асада подняли восстание в Латакии против захвативших власть в Сирии

В Латакии началось восстание алавитов (сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада), направленное против нового правительства страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, столкновения продолжаются в городе Джабла, расположенном на побережье Средиземного моря. Восстание началось после попытки военных нового правительства провести зачистку в одной из деревень региона.

Госагентство SANA сообщило, что «остатки отрядов ополчения Асада» атаковали объекты и транспортные средства минобороны, расположенные у населенного пункта Бейт-Ана. Также, по информации журналистов, алавиты напали на несколько блокпостов управления госбезопасности в Джабле.

В ноябре прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в США заявили, что Россия может расширить присутствие в Сирии.