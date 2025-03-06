В США заявили, что Россия может расширить присутствие в Сирии

WSJ: РФ может расширить присутствие в Сирии за счет экономической поддержки

Российская Федерация может расширить свое присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) за счет экономической поддержки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По ее информации, в феврале Россия якобы перевела в Центральный банк Сирии эквивалент $23 млн в местной валюте.

Издание назвало это «признаком потепления» отношений между переходным правительством САР и властями Российской Федерации.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии. Заместитель руководителя МИД России Михаил Богданов рассказал, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей. Агентство Sana сообщало, что новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия.

Ранее в Британии заявили о планах Израиля сохранить российские военные базы в Сирии.