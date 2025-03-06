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На Западе узнали, откуда Украина получает разведданные

Politico: Украина получает 80% разведданных от союзников, в основном от США
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Global Look Press

Украина получает 80% разведывательных данных от стран-союзников, в основном от США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на украинский источник.

Отмечается, что по состоянию на 5 марта украинские Вооруженные силы продолжали получать сведения от партнеров. Источник агентства отказался уточнять, о каких странах идет речь.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Позднее газета Financial Times узнала, что Соединенные Штаты отказались делиться разведданными с Украиной, однако продолжают передавать данные своим союзникам по НАТО.

Журнал Forbes сообщил, что реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины теряют эффективность без разведывательных данных США. По данным The Economist, США прервали ключевой канал для работы РСЗО.

Ранее премьер Японии усомнился в способности Украины продолжать конфликт без помощи США.

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