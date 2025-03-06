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HIMARS на Украине могут потерять эффективность без помощи США

Forbes: украинские РСЗО HIMARS теряют эффективность без разведданных США
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Aaron Favila/AP

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют эффективность без разведывательных данных США. Об этом написал военный обозреватель Дэвис Экс в статье для журнала Forbes.

По его словам, если Вашингтон не изменит свою антиукраинскую позицию, а украинские войска не получат другие разведданные о дальних целях, HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно.

Экс также предупредил, что у ВСУ скоро могут закончиться и сами ракеты для установок HIMARS, поскольку большинство из них были поставлены американской стороной.

Накануне издание The Economist сообщало, что США прервали ключевой канал для работы РСЗО HIMARS на Украине.

4 марта США приостановили военную помощь Украине.

Ранее премьер Японии усомнился в способности Украины продолжать конфликт без помощи США.

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