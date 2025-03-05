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Орбан хочет узнать у Макрона, насколько разумны действия Евросоюза

Орбан хочет спросить у Макрона, почему ЕС намерен продолжать помогать Украине
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MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном планирует задать ему вопрос о том, почему Евросоюз намерен продолжать поддержку Украины после того, как от этого отказались США. Видеозапись с его заявлением была опубликована в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орбан в самолете перед полетом в Париж на встречу с Макроном перед саммитом ЕС заявил, что произошло фундаментальное изменение: американцы до сих пор были на стороне конфликта, а теперь они на стороне мира.

Глава венгерского правительства также поинтересовался, почему «провоенный лагерь», став намного слабее без поддержки США, думает, что сможет «выиграть ту же войну».

«Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Почему французская, то есть провоенная позиция разумна», — указал Орбан.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Кроме того, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник среди украинских чиновников, Вашингтон полностью прекратил передавать Киеву разведданные.

5 марта издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что в Евросоюзе опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии.

Ранее в Нидерландах раскрыли, от кого зависит выживание Украины.

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