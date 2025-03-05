Стало известно, какие разведданные США перестанут передавать Украине

США и их союзники в рамках приостановки передачи разведывательных данных Украине перестанут снабжать ее информацией, необходимой для нанесения точечных ударов по движущимся целям. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников.

Источники допустили, что некоторые получатели информации могут продолжить делиться с Киевом разведывательными данными. В частности, это касается тех получателей, которые «имеют ресурсы внутри страны».

«Но это не будет применяться к срочным и ценным данным, таким как те, которые необходимы Украине для нанесения точечных ударов по движущимся российским целям», — говорится в статье.

5 марта издание FT со ссылкой на британских чиновников сообщило, что американские разведывательные службы заморозили каналы передачи имеющихся у них данных Киеву. Но, как выяснили журналисты, США по-прежнему продолжают предоставлять сведения о РФ и Украине своим ближайшим союзникам по НАТО.

При этом газета Daily Mail со ссылкой на источники написала, что Вашингтон запретил Лондону снабжать Киев полученными от американских служб разведывательными данными.

4 марта администрация США заявила о приостановке всей военной помощи Украине. Власти страны приняли соответствующее решение после словесной перепалки между хозяином Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла в ходе их очной встречи 28 февраля. Ожидается, что Вашингтон не будет оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока он не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее в Совете безопасности РФ назвали возможную цель «выволочки», которой Зеленский подвергся в США.