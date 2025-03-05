США запретили Великобритании передавать Украине разведданные

США запретили Великобритании предоставлять Украине американские разведывательные данные. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Великобритания и другие западные союзники Киева, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились американскими разведданными с Украиной.

Эксперт по военной разведке Великобритании Фил Ингрэм заявил изданию, что у партнеров США, включая Великобританию, «отозваны полномочия по передаче разведывательной информации».

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.