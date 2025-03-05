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США запретили Великобритании передавать Украине разведданные

Daily Mail: США запретили Британии передавать Украине американские разведданные
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Pexels

США запретили Великобритании предоставлять Украине американские разведывательные данные. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной», - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале, Великобритания и другие западные союзники Киева, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились американскими разведданными с Украиной.

Эксперт по военной разведке Великобритании Фил Ингрэм заявил изданию, что у партнеров США, включая Великобританию, «отозваны полномочия по передаче разведывательной информации».

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

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