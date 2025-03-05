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Российские военные эвакуировали человека из Волчанска Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ эвакуировали одного человека из Волчанска Харьковской области
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России эвакуировали еще одного человека из Волчанска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской администрации Харьковской области.

Эвакуированный мужчина рассказал, что после выхода войск РФ из Волчанска в 2022 году украинские военные ночью обстреливали город и угрожали местным жителям его уничтожением.

3 марта глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимают гражданские дома в Волчанске Харьковской области для того, чтобы спровоцировать удары армии России по этим объектам.

26 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ снизили активность и прекратили попытки контратак в Харьковской области. По его словам, на линии боевого соприкосновения ведутся позиционные бои с минимальным использованием беспилотников и артиллерии.

24 февраля Ганчев сообщил, что российские военнослужащие постепенно расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где украинская армия несет большие потери.

Ранее российские войска продвинулись в Харьковской области.

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