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Российские военные расширили зону контроля в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ постепенно расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где украинская армия несет большие потери. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, российские военные делают все возможное, чтобы отодвинуть врага.

«Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется. Там враг теряет большое количество своего личного состава и техники», — сказал Ганчев.

18 февраля глава украинской администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что российские военные вплотную приблизились к Купянску Харьковской области, создав угрозу окружения города. По его словам, ВС РФ заняли позиции по всей линии фронта — с севера и юга — и ведут массированные обстрелы города из артиллерии и реактивных систем. Ситуация усугубляется экстремальными погодными условиями, которые привели к промерзанию коммунальных сетей, добавил он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска усилили нанесение ударов при помощи беспилотников по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Волчанска в Харьковской области.

Ранее Ганчев заявил об «огромных потерях» в украинской армии на Купянском направлении.

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