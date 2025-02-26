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Военный эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Харьковском направлении

Марочко: ВСУ снизили активность и попытки контратак в районе Волчанска и Липцов
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинская армия снизила активность и прекратила попытки контратак в Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на линии боевого соприкосновения ведутся позиционные бои с минимальным использованием беспилотников и артиллерии.

«В последнее время фиксируется значительное снижение активности украинских боевиков в районе Волчанска и Липцов», — заявил он.

Марочко добавил, что на некоторых местах дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается заметное снижение численности пехоты. Помимо этого, по данным военного эксперта, со стороны украинских бойцов было замечено самовольное оставление позиций в южной части Волчанска.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие постепенно расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где украинская армия несет большие потери. По его словам, бойцы ВС РФ делают все возможное, чтобы отодвинуть врага.

Ранее Ганчев заявил о положительных изменениях на одном из направлений СВО.

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