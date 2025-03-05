Подполье сообщило о взрыве в Одесской области

Лебедев: взрыв произошел в Одесской области, где были иностранные инструкторы

Взрыв произошел в Сергеевке Одесской области Украины, где иностранные инструкторы тренируют украинский десант. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, Сергеевка славится своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха.

«Однако отдыхают там не простые люди — тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы - англоязычные», — поделился подпольщик.

Лебедев уточнил, что в общей сложности по Одессе и Одесской области были нанесены шесть ударов, три из них пришлись по порту Ильичевска (Черноморск).

В ночь на 5 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Ильичевске (ныне Черноморск) Одесской области.

4 марта также сообщалось, что объекты критической инфраструктуры в Одессе получили повреждения в результате взрывов.

Вечером 3 марта мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в городе зафиксировали несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент в населенном пункте действовала воздушная тревога. Особый режим ввели в 21:48 мск.

Ранее российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины.