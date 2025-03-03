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В Одессе сообщили о новой серии взрывов на фоне воздушной тревоги

Мэр Одессы Труханов вновь сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги
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Nina Liashonok/Reuters

В Одессе во время воздушной тревоги раздались новые взрывы. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, отметив продолжающуюся серию взрывов, пишет РИА Новости.

«Еще слышны взрывы в городе», — говорится в сообщении градоначальника.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 21:48 мск.

Вечером 28 февраля в Одесской области также произошел взрыв — в районе порта в городе Ильичевск . Как утверждал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в это время в порту разгружали весьма подозрительный балкер с контейнерами. Согласно официальным данным GPS, судно находилось у берегов Румынии, однако в реальности было на Украине. Лебедев уточнил, что сотрудники порта успели снять с корабля часть контейнеров и увезти их в другое место, а оставшийся на судне груз «громко взорвался».

Ранее британская разведка заявила, что ВС РФ готовятся наступать на Одессу.

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