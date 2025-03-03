Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

По информации оборонного ведомства, также поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 139 районах.

Удары наносились российской оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

2 марта министерство обороны РФ распространило кадры, на которых запечатлено, как в Харьковской области российский военный уничтожил терминал спутниковой связи Starlink подразделения Вооруженных сил Украины.

1 марта стало известно, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В результате было поражено скопление личного состава украинской армии. По информации Минобороны РФ, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих.

Ранее российский офицер рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя.